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时事要闻 | 2014年 6月 30日 星期一 15:32 BJT

中国最高法院任命环资庭庭长 加强环境执法

路透北京6月30日 - 《中国环境报》周一报导称，最高法院已任命一资深法官担任环境资源审判庭庭长。中国寻求加大对污染者惩罚力度，改善环境执法。

报导称，郑学林被任命为最高人民法院环境资源审判庭庭长。最高法院环境资源审判庭挂牌成立已两周左右。

报导称，全国共有134个法院设立了环保法庭，目前在各地的环境案件审判实践中，操作的随意性很大，最高人民法院环境资源审判庭成立后，需要理顺环境案件的审判机制，规范环境案件的审判程序。

今年稍早，中国出台修订后的《环境保护法》，在惩罚污染者方面赋予地方政府更大权力。（完）

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