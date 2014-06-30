中国最高法院任命环资庭庭长 加强环境执法

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透北京6月30日 - 《中国环境报》周一报导称，最高法院已任命一资深法官担任环境资源审判庭庭长。中国寻求加大对污染者惩罚力度，改善环境执法。
报导称，郑学林被任命为最高人民法院环境资源审判庭庭长。最高法院环境资源审判庭挂牌成立已两周左右。
报导称，全国共有134个法院设立了环保法庭，目前在各地的环境案件审判实践中，操作的随意性很大，最高人民法院环境资源审判庭成立后，需要理顺环境案件的审判机制，规范环境案件的审判程序。
今年稍早，中国出台修订后的《环境保护法》，在惩罚污染者方面赋予地方政府更大权力。（完）
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。