清华大学校长陈吉宁出任中共环保部党组书记

南极洲北部发生6.8级地震 预计不会引发海啸--USGS
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透北京1月28日 - 中国环保部官网周三公布，中组部宣布清华大学校长陈吉宁出任中共环保部党组书记，免去周生贤中共环保部党组书记职务。
51岁的陈吉宁是环境领域专家，还是国家环境咨询委员会委员，此前并无从政经历。
周生贤领导环保部期间，全国环境质量大幅度下降，工业和能源产出给空气、河流和土壤造成巨大压力。
中国媒体对65岁的周生贤未能有效控制工业污染企业颇有微词，同时还认为他应该为从稻米污染、饮用水化学品污染到黄浦江死猪漂流事件等环境丑闻负责。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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