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时事要闻 | 2015年 1月 29日 星期四 10:26 BJT

清华大学校长陈吉宁出任中共环保部党组书记

路透北京1月28日 - 中国环保部官网周三公布，中组部宣布清华大学校长陈吉宁出任中共环保部党组书记，免去周生贤中共环保部党组书记职务。

51岁的陈吉宁是环境领域专家，还是国家环境咨询委员会委员，此前并无从政经历。

周生贤领导环保部期间，全国环境质量大幅度下降，工业和能源产出给空气、河流和土壤造成巨大压力。

中国媒体对65岁的周生贤未能有效控制工业污染企业颇有微词，同时还认为他应该为从稻米污染、饮用水化学品污染到黄浦江死猪漂流事件等环境丑闻负责。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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