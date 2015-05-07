焦点：湖南儿童血铅超标案考验中国治污决心

图为湖南一处村庄的居民在河里洗衣服。 REUTERS/Jason Lee

路透上海5月6日（记者 Alexandra Harney） - 湖南省衡东县大浦镇村民状告当地一家化工厂的儿童血铅超标案，正在考验中国治理污染的决心。

该案代理律师戴仁辉对路透称，起初有50多名村民同意加入诉讼，但目仅剩下11人。协助此案的律师胡少波称，据称迫于当地政府官员的压力，部分原告已经退出。

律师们称这是中国法院受理立案的首批此类案件之一，将在下月开庭审理。该案的原告正在寻求赔偿，但戴仁辉拒绝透露他们是否已就赔偿金达成协议。

中国以前不计代价地追求经济增长，对环境造成严重污染，由此引发的民众不满与日俱增。中国当局已经向污染宣战。

今年1月实施的修订后的《环境保护法》，不仅上调了对污染企业的罚款金额，还赋予环保组织发起公益诉讼的权利。

但在像大浦镇这样的欠发达地区，被控涉污的企业同时还是当地主要的雇主和纳税大户，这凸显了中国在治污并改善法治环境同时又要促进经济持续增长之间的矛盾。

大浦镇儿童血铅超标案的被告是衡阳美仑颜料化工有限责任公司，案由是该工厂的生产活动造成的污染导致案中涉及的11名儿童血铅超标，这宗诉讼被起诉到衡东县法院。

去年6月，中国中央电视台曝光了大浦镇300多名儿童血铅超标事件，全国各大媒体也纷纷报导了此事。出现在央视报导中的大浦镇镇长称，小孩用铅笔的时候在嘴里咬，也可以形成超铅。

这起事件被曝光后，相关机构展开了调查，美仑颜料化工厂被勒令关闭。

路透努力联系美仑颜料化工厂就此置评，但未成功。

该案的其中一名原告尹万春（音）通过电话对路透说，当地官员敦促他退出诉讼，说他已经表达了自己的观点，参加诉讼可能为他惹来麻烦。

“我反映就是我法律上的请求，你政府怎么能干涉呢，对不对？，”代表12岁孙女起诉的尹万春说。

长沙一家医院的检测结果显示，尹万春孙女的血铅超标。

大浦镇负责宣传的镇领导刘桓称，他知道这起案件，但称据他所知，当地政府并未敦促任何人退出诉讼。

戴仁辉称，法院已将该案的首次开庭日期从4月28日延期到6月。“什么理由我现在也不太清楚这一块，我只是拿到了一个法院的通知说要延期，说这个案子比较重大疑难，比较复杂，”他说道。

路透试图联系法院置评，亦未成功。

专家称，衡东县法院受理这起案件本身就是进步，过去法院通常不会受理此类案件。

上海交通大学法学院教授王曦称，此类案件的原告可能都要经历艰难取证的过程，来证明被控企业对涉及儿童的健康造成伤害。

他表示，在欠发达地区，政府的主要工作是发展经济和消除贫困，一次性关闭所有污染企业对政府来说是件难事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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