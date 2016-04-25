部分地区冬季雾霾天频发高发、良好水体保护不容忽视--中国环保部长

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁周一向全国人大常委会作专项工作报告时指出，2015年全国环境质量进一步改善，但环境污染重、生态受损大、环境风险高等问题仍然突出，同时，部分地区冬季雾霾天气频发高发、臭氧污染问题日益增多、良好水体保护等问题不容忽视。
新华社周一报导，陈吉宁表示，中国环境保护形势依然严峻，资源环境承载能力已经达到或接近上限；“十三五”期间，环保部门将实行最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，推进主要污染物减排，严密防控环境风险。并在报告中提出了2016年环保工作的主要目标。
这是新环保法实施以来，环保部首次向全国人大常委会作专项工作报告。
陈吉宁在报告中提到，2015年全国环境质量进一步改善，“十二五”规划确定的环境约束性指标均如期完成，2015年《政府工作报告》确定的主要污染物减排年度目标超额完成。
根据2016年政府工作报告，2015年单位国内生产总值能耗下降18.2%，主要污染物排放量减少12%以上。今年化学需氧量，氨氮排放量要分别下降2%，二氧化硫，氮氧化物排放量分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。