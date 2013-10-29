中国将建全国网络 监测空气污染对健康的影响

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月28日 - 新华社周一报导称，国家卫生计生委提出将通过三至五年时间，建立覆盖全国的空气污染健康影响监测网络。
报导援引卫计委工作方案称，该网络将收集不同地区PM2.5污染特征及成分差异，了解不同地区空气污染健康影响状况。
报导引述卫计委的说法称，由于我国缺乏系统的长期监测，目前无法揭示雾霾特征污染物的健康危害。
根据工作方案，将率先在雾霾高发地区选择部分城市开展监测。
报导称：“通过监测区域内空气污染监测资料、气象资料和居民死因个案资料的收集，分析不同程度的空气污染(雾霾)对居民全死因、不同疾病别死因的影响，从而估算空气污染(雾霾)所致的居民超额死亡数(率)，评估空气污染(雾霾)的健康风险。”
7月发布的一项国际研究显示，空气污染使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。
空气质量成为中国领导层日渐关注的问题。相对富裕的城市人口反对不惜一切发展经济的模式，环境污染引发了民怨。
中国政府在过去几年出台了多项治理污染的计划，但收效不大，特别是在华北和东北地区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。