中国将建全国网络 监测空气污染对健康的影响

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月28日 - 新华社周一报导称，国家卫生计生委提出将通过三至五年时间，建立覆盖全国的空气污染健康影响监测网络。

报导援引卫计委工作方案称，该网络将收集不同地区PM2.5污染特征及成分差异，了解不同地区空气污染健康影响状况。

报导引述卫计委的说法称，由于我国缺乏系统的长期监测，目前无法揭示雾霾特征污染物的健康危害。

根据工作方案，将率先在雾霾高发地区选择部分城市开展监测。

报导称：“通过监测区域内空气污染监测资料、气象资料和居民死因个案资料的收集，分析不同程度的空气污染(雾霾)对居民全死因、不同疾病别死因的影响，从而估算空气污染(雾霾)所致的居民超额死亡数(率)，评估空气污染(雾霾)的健康风险。”

7月发布的一项国际研究显示，空气污染使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。

空气质量成为中国领导层日渐关注的问题。相对富裕的城市人口反对不惜一切发展经济的模式，环境污染引发了民怨。

中国政府在过去几年出台了多项治理污染的计划，但收效不大，特别是在华北和东北地区。（完）