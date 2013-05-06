昆明市民抗议中石油PX炼化项目

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京5月4日 - 数百名昆明市民周六走上街头，抗议中石油计划在附近建设的一处炼化项目。民众对经济快速增长造成的环境影响感到益发担心。
中国日益富裕的城市人口反对不计成本的经济增长模式，环境问题现在已经成为民众抗议的焦点。
微博上的照片显示，抗议者在昆明市中心手举横幅，抗议建设生产对二甲苯（PX）的炼化工厂。PX是一种化工原料，用于生产纤维和塑料瓶。
一些人估计抗议者多达2,000多人，但是新华社的报道称200多人聚集抗议，很多人戴着写有反对在昆明建设PX标语的口罩。
新华的报道称，抗议者吸引了近千名围观者。
微博上的照片显示，一条横幅上书：“还我美丽昆明。我们要生存，我们要健康，PX项目滚出昆明。”
昆明公安局一名自称在值班的男子称，他不了解这起事件。昆明市政府应急部门给记者提供了另一个电话号码，但是无人接听。
周六的抗议没有出现任何暴力活动。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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