中国酝酿机构重组 环保部或扩权

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月10日 - 中国政府可能赋予环保部在资源方面新的权力，环保部或将取得对未来相关项目的否决权，并在处罚污染单位取得更大权限。
与领导层有关的消息人士告诉路透，中国政府正考虑下月对各部委进行全面重组，可能撤销国土资源部，将其部分职能并入环保部。长期以来，外界认为环保部过于弱势，难对污染者实施应有处罚。
下月中国人大会议料将通过中国《环境保护法修正案》，预计修正案将授权环保部对未及时纠正问题的污染企业进行无限惩处，并允许监管部门对屡教不改者处以停产或关闭的措施。
修正案将取消罚款最高限额规定，这样对屡教不改者可实施上不封顶的处罚。
中国将建立全国范围监测体系，强制企业准确披露其造成的污染情况，对滥用或停用污染控制技术或谎报排放水平者将追究刑责。
环保组织“绿色和平”工作人员黄玮指出，建立监测体系有助于执法，也能鼓励公众对企业进行监督。
但环保部要实现这些目标，需要加大预算，并变得更强势。
一位不愿具名的中国政府政策研究人员称：“很多时候，大型国企假装遵从，但实际上越过环保部负责人，请求发改委从轻处理。”
环保人士指出，中国大型污染企业经常超过政府规定的排放上限，这引发了社会问题。
中国政府决心改变以投资为主导的经济增长模式，逐步向依托消费和服务的、较缓慢但更可持续的经济模式转变。旧的经济增长模式促成了中国30年来每年两位数的经济增长率。
中国政府宣称加大环保力度，但随着一系列有毒化学品泄漏事件、重度雾霾以及食品安全丑闻的曝光，外界质疑政府是否能针对地方政府和国有企业有效落实环保措施。
美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)中国环保法专家王立德（Alex Wang）表示：“若不加大惩处力度，中国就无法阻止污染企业违法。对每年创造数十亿元利润的企业而言，这点罚款几乎可以忽略不计。”
王立德指出：“除非监管部门有充分权力对大型国企追责，否则就不可能进行有效监管。”
为遏制官僚主义，实现更有效的监管，中国已剥离一些部委的部分职能，其中包括发改委。
消息人士对路透表示，已有相关提议要求精简发改委，使其成为不具审批权力的“宏观经济规划和研究”机构。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在