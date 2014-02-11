（修正）中国酝酿机构重组 环保部或扩权

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路透北京2月10日(记者 David Stanway/林洸耀) -中国政府可能赋予环保部在资源方面新的权力，环保部或将取得对未来相关项目的否决权，并在处罚污染单位方面取得更大权限。

与领导层有关的消息人士告诉路透，中国政府正考虑下月对各部委进行全面重组，可能撤销国土资源部，将其部分职能并入环保部。长期以来，外界认为环保部过于弱势，难对污染者实施应有处罚。

下月中国人大会议料将通过中国《环境保护法修正案》，预计修正案将授权环保部对未及时纠正问题的污染企业进行无限惩处，并允许监管部门对屡教不改者处以停产或关闭的措施。

修正案将取消罚款最高限额规定，这样对屡教不改者可实施上不封顶的处罚。

中国将建立全国范围监测体系，强制企业准确披露其造成的污染情况，对滥用或停用污染控制技术或谎报排放水平者将追究刑责。

环保组织“绿色和平”工作人员黄玮指出，建立监测体系有助于执法，也能鼓励公众对企业进行监督。

但环保部要实现这些目标，需要加大预算，并变得更强势。

一位不愿具名的中国政府政策研究人员称：“很多时候，大型国企假装遵从，但实际上越过环保部负责人，请求发改委从轻处理。”

环保人士指出，中国大型污染企业经常超过政府规定的排放上限，这引发了社会问题。

中国政府决心改变以投资为主导的经济增长模式，逐步向依托消费和服务的、较缓慢但更可持续的经济模式转变。旧的经济增长模式促成了中国30年来每年两位数的经济增长率。

中国政府宣称加大环保力度，但随着一系列有毒化学品泄漏事件、重度雾霾以及食品安全丑闻的曝光，外界质疑政府是否能针对地方政府和国有企业有效落实环保措施。

美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)中国环保法专家王立德（AlexWang）表示：“若不加大惩处力度，中国就无法阻止污染企业违法。对每年创造数十亿元利润的企业而言，这点罚款几乎可以忽略不计。”

王立德指出：“除非监管部门有充分权力对大型国企追责，否则就不可能进行有效监管。”

为遏制官僚主义，实现更有效的监管，中国已剥离一些部委的部分职能，其中包括发改委。

消息人士对路透表示，已有相关提议要求精简发改委，使其成为不具审批权力的“宏观经济规划和研究”机构。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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