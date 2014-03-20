2013年中国海洋灾害直接经济损失163亿元

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京3月20日 -中国国家海洋局称，气候变化引发风暴潮和海平面上升，2013年造成中国直接经济损失163亿元，死亡(含失踪)121人。
海洋灾害直接经济损失最严重的省份是广东省，损失高达74亿元。风暴潮灾害引发的直接经济损失占全部直接经济损失的94%。
国家海洋局称，与气候变化相关的海平面上升以及海温增加引发更为频繁的风暴和台风，影响沿海地区，加剧海水入侵与土壤盐渍化。
1980年以来，中国沿海海平面上升速率为2.9毫米/年，高于全球平均水平。
“海温、气温、气压和季风变动等是引起海平面异常变化的重要原因。”
中国沿海气温与海温均呈上升趋势，速率分别为0.34摄氏度/10年和0.18摄氏度/10年。
（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。