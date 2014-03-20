2013年中国海洋灾害直接经济损失163亿元

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月20日 - 中国国家海洋局称，气候变化引发风暴潮和海平面上升，2013年造成中国直接经济损失163亿元，死亡(含失踪)121人。

海洋灾害直接经济损失最严重的省份是广东省，损失高达74亿元。风暴潮灾害引发的直接经济损失占全部直接经济损失的94%。

国家海洋局称，与气候变化相关的海平面上升以及海温增加引发更为频繁的风暴和台风，影响沿海地区，加剧海水入侵与土壤盐渍化。

1980年以来，中国沿海海平面上升速率为2.9毫米/年，高于全球平均水平。

“海温、气温、气压和季风变动等是引起海平面异常变化的重要原因。”

中国沿海气温与海温均呈上升趋势，速率分别为0.34摄氏度/10年和0.18摄氏度/10年。（完）