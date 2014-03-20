2013年中国海洋灾害直接经济损失163亿元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月20日 - 中国国家海洋局称，气候变化引发风暴潮和海平面上升，2013年造成中国直接经济损失163亿元，死亡(含失踪)121人。
海洋灾害直接经济损失最严重的省份是广东省，损失高达74亿元。风暴潮灾害引发的直接经济损失占全部直接经济损失的94%。
国家海洋局称，与气候变化相关的海平面上升以及海温增加引发更为频繁的风暴和台风，影响沿海地区，加剧海水入侵与土壤盐渍化。
1980年以来，中国沿海海平面上升速率为2.9毫米/年，高于全球平均水平。
“海温、气温、气压和季风变动等是引起海平面异常变化的重要原因。”
中国沿海气温与海温均呈上升趋势，速率分别为0.34摄氏度/10年和0.18摄氏度/10年。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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