中国实现“十二五”环保目标面临挑战

路透北京12月25日 -中国政府周三提交全国人大的报告称，中国正在努力实现“十二五(2011-2015)”环境目标，包括降低污染、降低温室气体排放增幅以及利用更清洁能源。

该报告指出，中国在能源消费结构、氮氧化物排放量等方面进度滞后，这主要是受经济增长速度超过预期等原因影响。

2013年，中国环境质量成为尤其受关注的焦点，年内多数主要城市受到雾霾侵袭，北京和上海分别在年初和年末遭遇严重雾霾天气。

为了平息民众对空气、水和土壤污染日益增长的愤怒，中国政府承诺放弃不计代价的经济增长模式。北京当局已经出台新政策，控制污染型工业、削减煤炭使用以及实施交通限行。

新华社的报道称，上述政府报告表示中国已在加大环保力度。

中国计划在“十二五”期间将单位国内生产总值（GDP）能源消耗降低16%，但是截止到去年底，仅累计下降了5.54%。

到2015年单位GDP二氧化碳排放降低17%的目标也没有实现，前两年仅累计下降6.6%。

中国还计划在“十二五”期间将非化石能源占一次能源消费的比重提升至11.4%，但是到2012年底仅增至9.4%，较2010年仅提高了0.8个百分点。

“十二五”头两年的缓慢进展增加了地方政府采取更严厉措施治理污染的压力，甚至可能关停钢铁和水泥等能源密集型工业。

2010年底，河北及其他几个省份曾下令数十家钢厂停工，以达到“十一五”能源强度目标。

本月，河北几家钢厂已经临时性停产以降低污染，明年预计会有更多工厂停产。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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