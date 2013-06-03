昆明将公布炼油项目环评报告

欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透北京6月3日 - 《人民日报》周一报道称，昆明市政府将公开中石油云南炼油项目环评报告，期望防止中国—南亚博览会之前发生更多不稳定事件。该项目曾引发两次大规模抗议活动。
组织者在互联网上号召6月6日进行下一次抗议，而那天也是南博会开始的第一天，中国高层领导料将出席。
《人民日报》援引昆明市市长李文荣的话称，“昆明市委、市政府正面积极回应群众诉求，充分尊重民意，大多数群众同意上，我们就支持企业上；大多数群众说不上，我们就不上。”
李文荣说道：“我们将按程序在近期向社会公开环评报告。这些事情都可以向群众汇报，没有什么事情需要遮遮掩掩。”
李文荣呼吁民众顾全大局，“即使还有少数人对炼油项目和PX项目有看法，有不同意见，都应该顾这个大局，都要维护好和谐稳定的环境，不能出现干扰这个大局的行为。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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