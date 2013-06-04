中国环保部称环境质量总体平稳 但形势依然严峻

路透北京6月4日 - 中国环保部周二表示，根据2012年监测结果，中国环境质量状况总体保持平稳，但形势依然严峻，突出表现在全国水环境质量不容乐观、农村环境问题日益显现等方面。

环保部网站刊登的《2012中国环境状况公报》援引相关负责人称，去年中国化学需氧量排放量和氨氮排放量为2,423.7万吨和253.6万吨，分别比上年减少3.05%、2.62%；废气中二氧化硫和氮氧化物排放量则分别较上年减少4.52%、2.77%。

公报称，全国水环境质量不容乐观，黄河、松花江、淮河和辽河为轻度污染，海河为中度污染；近岸海域水质总体一般，四大海区中，黄海和南海近岸海域水质良好，渤海近岸海域水质一般，东海近岸海域水质极差。

对于广受关注的城市空气质量问题，报告指出若按环境空气质量新标准评价，325个地级及以上城市环境空气质量达标城市比例仅为40.9%，113个环境保护重点城市环境空气质量达标城市比例仅为23.9%。

此外，报告指出，随着工业化、城镇化和农业现代化不断推进，农村环境形势严峻。突出表现为工矿污染压力加大，生活污染局部加剧，畜禽养殖污染严重。全国798个村庄的农村环境质量试点监测结果表明，试点村庄空气质量总体较好，农村饮用水源和地表水受到不同程度污染，农村环境保护形势依然严峻。

中国日益严峻的环境形势已引发高层重视。新一届领导层将生态文明建设纳入总体建设布局。环保部等七部委则在上日宣布，今年5月至11月在全国组织开展整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动。重点查处群众反映强烈的大气污染和废水污染地下水的环境违法问题。

消息人士此前对路透表示，中国将出重拳强力治理大气污染，重点领域是工业，包括火电、钢铁、水泥、石油、化工等重化工业。此举将倒逼产业结构调整、加快经济转型。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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