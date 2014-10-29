中国港口船舶污染排放缺乏监管--NRDC

2012年8月7日在重庆奉节的长江码头拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京10月29日 - 美国自然资源保护委员会(NRDC) 发布的报告称，中国正通过关闭工厂和控制燃煤电厂等措施治理环境污染，但对港口污染排放问题却几乎放任。

该委员会表示，来往于中国江河湖海数以千计的船舶排放有毒污染物，每天仅一艘船舶的污染物排放就相当于约50万辆卡车。

该委员会援引在香港和深圳的研究结果称：“中国正为船舶相关污染付出高昂的代价。2010年中国约有120万人早逝是周边空气污染造成的，而船舶是导致空气污染和健康问题的重要因素之一。”

全球十个最大的港口有七个在中国，全球海上货运量逾四分之一途经中国，广州、上海和深圳等沿海城市污染严重。

报告指出，“远洋船燃料允许的硫含量是车用柴油的约100-3500倍，因此沿中国海岸航行的一艘集装箱货船一天排放的柴油污染物相当于50万辆中国新卡车排放量。”

NRDC称，中国港口多数船舶使用廉价的高硫船用燃料，港口车辆和设备依靠柴油燃料。船舶和港口的排放物含有大量柴油颗粒物、氮氧化物和硫氧化物。

“这些排放物能导致癌症，并可能引发许多呼吸系统和心血管系统疾病。”

但NRDC指出，中国在国家层面几乎未采取行动抑制船舶污染，仅有几个城市开始起草计划，应对这一问题。

“除非港口城市在区域性排放控制措施方面开展合作，否则港口城市可能因担心船舶转往监管较少的港口，从而不愿采取更严格的措施。”报告称。

“如果监管措施让船舶转向其他港口，那么这种‘漏洞’只会让污染从一个港口转向另一个港口，会严重破坏港口和船舶污染治理措施的整体效果。”（完）

报告全文，请参阅(www.nrdc.org)

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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