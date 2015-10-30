中国环保部通知称不利气象条件容易导致今冬重污染天气频发

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京10月29日 - 中国环境保护部周四称，今年冬季中国可能再次遭遇严重空气污染，不利的气象条件可能导致污染问题加剧。
环保部印发的《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》称，根据气象部门预测，受厄尔尼诺现象影响，中国今年冬季气温偏高、降雨偏少，总体气象条件偏差，逆温、静风等不利气象条件容易导致重污染天气频发。
《通知》要求，各地要采取有力举措，在严格落实现有大气污染防治措施的同时，结合源解析等科研成果，紮实做好今冬明春大气污染防治工作。
《通知》还要求，在燃煤污染治理方面，要提前完成优质煤存储工作，科学制定供暖起炉计划，确保起炉过程污染物达标排放；在面源污染治理方面，要强化施工工地扬尘环境监管，积极倡导减少燃放烟花爆竹；在工业企业治理方面，积极开展钢铁、水泥等行业错峰生产，加快重点行业环保提标改造步伐，加大涉气企业排查力度，强化对重点企业监管，确保治理设施稳定运行。
《通知》指出，以2014年监测数据为例，京津冀三地全年PM2.5平均浓度为88微克/立方米，供暖季平均浓度为111微克/立方米，是全年的1.27倍。 （完）
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。