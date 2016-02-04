中国环保部公布去年空气质量相对较差10城 河北占7席

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月4日 - 据中国环保部周四发布的报告，中国2015年空气质量相对较差的10个城市中，有7个位于钢铁大省河北，数量与去年相同。
环保部称，按照环境空气质量综合指数评价，2015年74个城市中空气质量相对较差的后10个城市(从第74名到第65名）依次是保定、邢台、衡水、唐山、郑州、济南、邯郸、石家庄、廊坊和沈阳。
环保部称，去年全国338个地级及以上城市均按空气质量新标准要求，开展包括细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）等6项指标的监测。
环保部称，2015年全国城市空气质量总体呈转好趋势,全国338个地级及以上城市平均达标天数比例为76.7%，73个城市空气质量达标，占21.6%，达标城市主要分布在福建、广东、云南、贵州、西藏等省份。
河北钢铁产量约占中国的四分之一。该省正面临关闭污染严重的钢厂的压力，但难以找到增长与就业的替代来源。
河北1月发布的政府工作报告称，河北“污染严重的城市力争退出全国空气质量后10位”。
河北称，2013至2017年间，计划削减6,000万吨钢铁产能，同期减少4,000万吨煤炭消耗量，但亦承诺将今年的登记失业率保持在4.5%以内。（完）
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。