中国环保部通知称不利气象条件容易导致今冬重污染天气频发

环保部印发的《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》称，根据气象部门预测，受厄尔尼诺现象影响，中国今年冬季气温偏高、降雨偏少，总体气象条件偏差，逆温、静风等不利气象条件容易导致重污染天气频发。

《通知》要求，各地要采取有力举措，在严格落实现有大气污染防治措施的同时，结合源解析等科研成果，扎实做好今冬明春大气污染防治工作。

《通知》还要求，在燃煤污染治理方面，要提前完成优质煤存储工作，科学制定供暖起炉计划，确保起炉过程污染物达标排放；在面源污染治理方面，要强化施工工地扬尘环境监管，积极倡导减少燃放烟花爆竹；在工业企业治理方面，积极开展钢铁、水泥等行业错峰生产，加快重点行业环保提标改造步伐，加大涉气企业排查力度，强化对重点企业监管，确保治理设施稳定运行。

《通知》指出，以2014年监测数据为例，京津冀三地全年PM2.5平均浓度为88微克/立方米，供暖季平均浓度为111微克/立方米，是全年的1.27倍。 （完）