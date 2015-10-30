中国环保部通知称不利气象条件容易导致今冬重污染天气频发

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月29日 - 中国环境保护部周四称，今年冬季中国可能再次遭遇严重空气污染，不利的气象条件可能导致污染问题加剧。
环保部印发的《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》称，根据气象部门预测，受厄尔尼诺现象影响，中国今年冬季气温偏高、降雨偏少，总体气象条件偏差，逆温、静风等不利气象条件容易导致重污染天气频发。
《通知》要求，各地要采取有力举措，在严格落实现有大气污染防治措施的同时，结合源解析等科研成果，扎实做好今冬明春大气污染防治工作。
《通知》还要求，在燃煤污染治理方面，要提前完成优质煤存储工作，科学制定供暖起炉计划，确保起炉过程污染物达标排放；在面源污染治理方面，要强化施工工地扬尘环境监管，积极倡导减少燃放烟花爆竹；在工业企业治理方面，积极开展钢铁、水泥等行业错峰生产，加快重点行业环保提标改造步伐，加大涉气企业排查力度，强化对重点企业监管，确保治理设施稳定运行。
《通知》指出，以2014年监测数据为例，京津冀三地全年PM2.5平均浓度为88微克/立方米，供暖季平均浓度为111微克/立方米，是全年的1.27倍。 （完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”