中国环保部公布去年空气质量相对较差10城 河北占7席

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月4日 - 据中国环保部周四发布的报告，中国2015年空气质量相对较差的10个城市中，有7个位于钢铁大省河北，数量与去年相同。

环保部称，按照环境空气质量综合指数评价，2015年74个城市中空气质量相对较差的后10个城市(从第74名到第65名）依次是保定、邢台、衡水、唐山、郑州、济南、邯郸、石家庄、廊坊和沈阳。

环保部称，去年全国338个地级及以上城市均按空气质量新标准要求，开展包括细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）等6项指标的监测。

环保部称，2015年全国城市空气质量总体呈转好趋势,全国338个地级及以上城市平均达标天数比例为76.7%，73个城市空气质量达标，占21.6%，达标城市主要分布在福建、广东、云南、贵州、西藏等省份。

河北钢铁产量约占中国的四分之一。该省正面临关闭污染严重的钢厂的压力，但难以找到增长与就业的替代来源。

河北1月发布的政府工作报告称，河北“污染严重的城市力争退出全国空气质量后10位”。