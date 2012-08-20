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时事要闻 | 2012年 8月 20日 星期一 14:40 BJT

中国“雪龙”号破冰船首穿北冰洋

路透雷克雅未克/奥斯陆8月17日电（记者 Jon Viglundson/Alister Doyle）---中国“雪龙”号破冰船日前抵达冰岛，成为首艘穿越北冰洋的中国破冰船，凸显中国对可能开辟贸易新航线的该地区兴趣日趋浓厚。

北冰洋地区蕴藏着丰富的油气资源，是连接北大西洋和太平洋可能的海运商业航线。“雪龙”号的此次航行，彰显了中国向北冰洋地区开拓发展的进程。

“雪龙”号此次沿俄罗斯海岸线附近航行，最终抵达冰岛。

中国北极考察队领队杨惠根称，他原本预想今年这个时候破冰船会遇到更多冰块。

他对路透表示，他们感到很惊讶，北海航线的大多数航段都很畅通。“雪龙”号将从一条更接近北极的航线返程。

他还称，中国对极地环境中全球气候变暖引发的巨大变化很感兴趣。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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