中国“雪龙”号破冰船首穿北冰洋

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透雷克雅未克/奥斯陆8月17日电（记者 Jon Viglundson/Alister Doyle）---中国“雪龙”号破冰船日前抵达冰岛，成为首艘穿越北冰洋的中国破冰船，凸显中国对可能开辟贸易新航线的该地区兴趣日趋浓厚。
北冰洋地区蕴藏着丰富的油气资源，是连接北大西洋和太平洋可能的海运商业航线。“雪龙”号的此次航行，彰显了中国向北冰洋地区开拓发展的进程。
“雪龙”号此次沿俄罗斯海岸线附近航行，最终抵达冰岛。
中国北极考察队领队杨惠根称，他原本预想今年这个时候破冰船会遇到更多冰块。
他对路透表示，他们感到很惊讶，北海航线的大多数航段都很畅通。“雪龙”号将从一条更接近北极的航线返程。
他还称，中国对极地环境中全球气候变暖引发的巨大变化很感兴趣。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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