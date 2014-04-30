北京5月1日将上调水价 五元起步

路透北京4月29日 -新华社报道称，为促进节约用水，保护珍稀水资源，北京市将按照阶梯定价方式从下月开始提高水价，非居民用水负担将明显加重。

新华社称，第一阶梯用水量不超过180立方米，水价由目前的每立方米4元上调至每立方米5元，但此次水价改革突出非居民和特殊行业的用水监管。

纯净水业和洗车业用水现行价格为每立方米61.68元、洗浴业用水价格为每立方米81.68元，将统一调整为每立方米160元。同时，将高尔夫球场和滑雪场用水纳入特殊行业水价管理，执行每立方米160元的用水价格。

新华社援引北京市水务局副局长刘斌的话报道称，这将抑制高耗水行业发展，引导高耗水企业循环用水和积极采用再生水。

刘斌表示，北京市以20亿立方米的水资源保障了36亿立方米的用水需求，但这也付出了极大的资源环境成本。

他说，与1998年相比，北京市平原区地下水位下降12.8米，地下水储量被超采了65亿立方米。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。