中国逾六成地下水不适合人体直接接触

路透北京6月4日 - 中国环境保护部周四称，2014年中国近三分之二的地下水和三分之一的地表水被归类为不适宜人体直接接触。

中国正在对污染宣战，以治理三十多年的高速发展带来的环境污染，但中国最大和代价最高的挑战之一，是治理受污染的淡水供应。

中国将淡水分为六个级别，去年中国环保部监测的968处地表水中，仅有3.4%达到了I类水质标准。

中国环保部发布《2014中国环境状况公报》称，在所有监测点中，仅有63.1%被列为适于人类饮用的III类水或以上。

2013年，中国环保部将71.7%的地表水列为III类水或以上，但不清楚这些数字是否可比。

《2014中国环境状况公报》也暗示中国的地下水质正在恶化。在4,896个地下水监测点中，中国环保部将其中61.5%的水质归类为较差和极差。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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