中国逾六成地下水不适合人类直接接触

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月4日 - 中国环境保护部周四称，2014年中国近三分之二的地下水和三分之一的地表水被归类为不适宜人类直接接触。
中国正在对污染宣战，以治理三十多年的高速发展带来的环境污染，但最大和代价最高的挑战之一，是治理受到污染的淡水水源。
中国将淡水分为六个级别，去年中国环保部监测的968处地表水中，仅有3.4%达到了I类水质标准。
中国环保部发布《2014中国环境状况公报》称，在所有监测点中，仅有63.1%被列为适于人类使用的III类水或以上。
2013年，中国环保部称71.7%的地表水达到或优于III类水标准，但不清楚这些数字是否可比。
《2014中国环境状况公报》也暗示中国的地下水质正在恶化。在4,896个地下水监测点中，中国环保部将其中61.5%的水质归类为较差和极差。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”