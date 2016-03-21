中国企业今年来在全球股权融资达142亿美元 同比减五成--汤森路透

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月21日 - 据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达142亿美元，较上年同期的历史高点（299亿美元）下降52.5%。其中兴业证券(601377.SS)1月初完成的122.6亿元人民币（19亿美元）的配股融资成为近四个月以来亚太最大的股权发行交易。
股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债。截止上周二（15日），中国企业在境内外的IPO募资总额为21亿美元，同比下降83.7%，不过在全球仍占据26%的市场份额。
今年以来，A股IPO仍保持按步就班的节奏，融资额总计为13亿美元，同比减少81.9%；而海外融资达7.9亿美元，其中香港一地的融资5.7亿美元，同比下降近九成。
今年以来，中国企业的再融资为94.7亿美元，同比下降40.6%，是2012年第一季（80亿美元）以来的最低水平，其中A股市场再融资同比回落36%达87亿美元。同期中国企业发行可转债募资26亿美元，同比增长173.9%。
在中国股权及股权相关发行承销商排名中，中信证券(600030.SS)(6030.HK)自去年同期的第二位跃升至首位，占据7.3%的市场份额。华泰证券(601688.SS)(6886.HK)和长城证券则位列其后，市场占比分别为7.1%和6.9%。 （完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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