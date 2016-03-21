中国企业今年来在全球股权融资达142亿美元 同比减五成--汤森路透

路透上海3月21日 - 据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达142亿美元，较上年同期的历史高点（299亿美元）下降52.5%。其中兴业证券(601377.SS)1月初完成的122.6亿元人民币（19亿美元）的配股融资成为近四个月以来亚太最大的股权发行交易。

股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债。截止上周二（15日），中国企业在境内外的IPO募资总额为21亿美元，同比下降83.7%，不过在全球仍占据26%的市场份额。

今年以来，A股IPO仍保持按步就班的节奏，融资额总计为13亿美元，同比减少81.9%；而海外融资达7.9亿美元，其中香港一地的融资5.7亿美元，同比下降近九成。

今年以来，中国企业的再融资为94.7亿美元，同比下降40.6%，是2012年第一季（80亿美元）以来的最低水平，其中A股市场再融资同比回落36%达87亿美元。同期中国企业发行可转债募资26亿美元，同比增长173.9%。

在中国股权及股权相关发行承销商排名中，中信证券(600030.SS)(6030.HK)自去年同期的第二位跃升至首位，占据7.3%的市场份额。华泰证券(601688.SS)(6886.HK)和长城证券则位列其后，市场占比分别为7.1%和6.9%。 （完）