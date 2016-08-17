中国规管房地产中介 禁止提供首付贷等金融产品

路透北京8月17日 - 中国住房城乡建设部等七部委最新发布意见，加强房地产中介管理，规定中介机构不得强迫委托人选择指定金融机构，不得将金融服务与其他服务捆绑，禁止提供首付贷等违法违规的金融产品和服务。

住建部网站周三刊登“关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见”，称部分中介机构和从业人员存在经营行为不规范、侵害群众合法权益、扰乱市场秩序等问题。

该意见称，要规范中介机构与金融机构业务合作。中介机构提供住房贷款代办服务的，应当由委托人自主选择金融机构，并提供当地的贷款条件、最低首付比例和利率等房地产信贷政策，供委托人参考。

中介机构不得强迫委托人选择其指定的金融机构，不得将金融服务与其他服务捆绑，不得提供或与其他机构合作提供首付贷等违法违规的金融产品和服务，不得向金融机构收取或变相收取返佣等费用。金融机构不得与未在房地产主管部门备案的中介机构合作提供金融服务。

此外，意见还指出，加强房源信息尽职调查，加强房源信息发布管理，并要规范中介服务价格行为。

意见规定，市、县房地产主管部门要建立健全存量房交易资金监管制度。中介机构及其从业人员不得通过监管账户以外的账户代收代付交易资金，不得侵占、挪用交易资金。

已建立存量房交易资金监管制度的市、县，要对制度执行情况进行评估，不断优化监管方式；尚未建立存量房交易资金监管制度的，要在2016年12月31日前出台监管办法，明确监管制度并组织实施。

中央政治局会议此前强调抑制资产泡沫，权威人士亦在人民日报撰文称不应通过加杠杆去库存，逐步完善中央管宏观、地方为主体的差别化调控政策。

早在3月两会时，央行副行长潘功胜就曾表示，央行将会同相关部门，对房地产中介机构、房地产开发企业以及其与P2P平台合作开展的金融业务开始进行清理和整顿，打击为客户提供首付贷融资、加大购房杠杆、变相突破住房信贷政策的行为。（完）

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