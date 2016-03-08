南方东英中国创业板指数ETF净申购大增 投资者入市捞底

这支由南方东英管理的ETF周二收升1.02%，报8.88港元；创业板指数则升2.5%，报2,002.191。

南方东英ETF策略师李梓维指出，市场早前忧虑注册制可能率先在创业板推出，导致创业板指数连日跑输主板。然而，证监会之后随即澄清从未单独研究过创业板注册制，加之近日中国政府工作报告中并未提及注册制的推出时间，表明注册制可能并未是政府当前的工作重点。

“此讯号缓解了创业板上市公司的资金压力。监于目前创业板指数已跌至半年来低位，而当中不少公司去年业绩表现亮眼，因此不少投资者在近日水平入市捞底。”他并说。