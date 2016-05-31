南方A50 ETF录得逾一年最大单日资金流入 憧憬A股被纳入MSCI

路透香港5月31日 - 交易所上市基金(ETF)南方富时中国A50周一录得过去一年来最大单日资金流入，部分是因市场憧憬中国A股将被纳入MSCI明晟新兴市场指数。南方富时中国A50是最大的以中国为投资标的的人民币ETF。

南方富时中国A50(2822.HK)周一录得20亿元人民币(3.0389亿美元)资金流入，约相当于其管理的资产的10%。

目前正值MSCI明晟就是否将中国A股纳入其新兴市场指数启动与投资者之间的第三轮商议。

预计MSCI明晟将在6月14日公布决定。其曾在3月时表示，中国证交所被指责为反竞争的行为或会阻碍中国股市被纳入其指数。

“我认为这(资金流入)是全球投资者对中国政府和监管机构近期采取的一系列积极措施的回应，”南方东英行政总裁丁晨表示。

近期沪港通机制下的投资也获得一些动能。周一沪港通北向投资达到30亿元人民币(4.5577亿美元)，创下逾一个月最高。(完)