中国债券ETF首现美国 易方达旗下子公司参与开发--报载

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透上海10月30日 - 上海证券报周四报导，易方达基金旗下香港子公司参与开发的中国债券ETF(交易所交易基金)，于周三(29日)在纽约上市，这意味着中国债券首次登陆美国交易所，美国投资者借此可参与中国债市。
报导称，该基金名为KraneShares E Fund China Commercial Paper ETF基金，由易方达基金香港子公司与美国KraneShares联手开发运营。该基金主要追踪中国主权债、准主权债和公司债，收益率为4.6%。
中国中央国债登记结算公司和上海清算所数据显示，今年9月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约32.96万亿元人民币。其中托管在中债登的政府债券和政策性金融债，余额均在10万亿元上下，企业债券和中期票据合计余额约5万亿元。[nL3S0SA1W5]
上证报并称，中国高收益债吸引众多机构兴趣。10月份以来，至少有德意志银行等四家机构递交文件，准备进军中国债市。业内人士表示，随着全球资产配置时代的到来，加上人民币国际化的加速推进，预计会有更多机构关注中国债券市场的投资机会。
受中国央行多重结构性放松利好推动，进入10月后银行间市场现券收益率一路下行，国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示，10年期国债最新收益率IFT10YY=CDC报在3.7176%，本月跌幅已近30个基点(bp)。
易方达基金此前在提供跨区域投资机会方面动作频频。今年3月其追踪中国国债指数的ETF(82808.HK)(2808.HK)在香港联交所上市，5月又在欧洲推出一支RQFII(人民币合格境外机构投资者)A股ETF。
易方达基金成立于2001年，旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司、资产管理子公司。拥有全国社会保障基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)，以及特定客户资产管理业务等资格。
截至9月末，易方达旗下共管理59只开放式基金、一只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模达2,700亿元人民币。(完)
(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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