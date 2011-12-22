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中国财经 | 2011年 12月 22日 星期四 10:07 BJT

中铁建获埃塞俄比亚12亿美元铁路合同

路透香港12月22日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三晚间公告称,已在埃塞俄比亚首都获得一项总额为11.974亿美元的铁路合同,约占该公司中国会计准则下2010年营业收入的1.61%.

公告称,该合同由中国铁建所属的中国土木工程集团有限公司与埃塞俄比亚铁路公司签署.项目参照中国标准实施,为标准轨电气化客货混运单线铁路.

中国铁建H股周三收报4.54港元,过去一个月累计下跌1.09%.(完)

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选: (here)

--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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