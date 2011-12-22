中铁建获埃塞俄比亚12亿美元铁路合同

百度裁撤遭受口诛笔伐的医疗业务 并入人工智能和搜索
路透新加坡2月9日 - 中国搜索巨头百度周四在发给路透的声明中称，将关闭部分医疗业务，将健康板块并入人工智能和搜索团队。
路透香港12月22日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三晚间公告称,已在埃塞俄比亚首都获得一项总额为11.974亿美元的铁路合同,约占该公司中国会计准则下2010年营业收入的1.61%.
公告称,该合同由中国铁建所属的中国土木工程集团有限公司与埃塞俄比亚铁路公司签署.项目参照中国标准实施,为标准轨电气化客货混运单线铁路.
中国铁建H股周三收报4.54港元,过去一个月累计下跌1.09%.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 张喜良
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