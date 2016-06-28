中国决定对原产欧盟的进口碳钢紧固件续征反倾销税 期限五年

路透北京6月28日 - 中国商务部周二称，自2016年6月29日起，对原产于欧盟的进口碳钢紧固件继续征收反倾销税，实施期限5年。

商务部网站发布的公告称，如果终止反倾销措施，原产于欧盟的进口碳钢紧固件对中国的倾销可能继续或再度发生，对国内碳钢紧固件产业造成的损害可能继续或再度发生。

反倾销税以海关审定的完税价格从价计征。

商务部此前于2010年6月29日对决定对原产于欧盟的进口碳钢紧固件实施最终反倾销措施，为期5年。随后在2015年6月26日，应国内碳钢紧固件产业申请，调查机关决定对原产于欧盟的进口碳钢紧固件所适用的反倾销措施进行期终复审调查。（完）

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