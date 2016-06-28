中国决定对原产欧盟的进口碳钢紧固件续征反倾销税 期限五年

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京6月28日 - 中国商务部周二称，自2016年6月29日起，对原产于欧盟的进口碳钢紧固件继续征收反倾销税，实施期限5年。
商务部网站发布的公告称，如果终止反倾销措施，原产于欧盟的进口碳钢紧固件对中国的倾销可能继续或再度发生，对国内碳钢紧固件产业造成的损害可能继续或再度发生。
反倾销税以海关审定的完税价格从价计征。
商务部此前于2010年6月29日对决定对原产于欧盟的进口碳钢紧固件实施最终反倾销措施，为期5年。随后在2015年6月26日，应国内碳钢紧固件产业申请，调查机关决定对原产于欧盟的进口碳钢紧固件所适用的反倾销措施进行期终复审调查。（完）
详情请点选here
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。