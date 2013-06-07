中欧贸易：中国拟对欧洲豪华进口车征税--法国回声报

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透巴黎6月7日 - 法国回声报周五报导，中国考虑对欧洲高端轿车征收进口税，因为中国汽车商投诉，欧盟车商系因获得补贴才得以在中国亏本销售。
该报援引未署名欧洲消息人士称，中国正审查中国车商对豪华欧洲进口轿车的投诉，而此时正值中欧贸易关系紧张之际。
中国本周对欧洲葡萄酒展开反倾销和反补贴调查，而之前欧盟对进口自中国的太阳能面板征收反倾销税。
若中国对豪华车下手，则可能会打击德国宝马汽车 和奔驰(Mercedes-Benz) ，这两个汽车品牌在中国很受欢迎。
路透未能马上获得中国官方的评论。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。