欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力

路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。

卡内特在会见中国官员后对于美国在气候政策方面的退步表示遗憾，但称中国和欧洲仍致力于“推动”应对气候变化的全球战役。

美国总统特朗普周二签署了取消奥巴马时期气候变化规则的命令，继续承诺支持煤炭行业，并就美国支持应对全球变暖的国际协议表示质疑。(完)