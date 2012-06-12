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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 12日 星期二 08:55 BJT

中国敦促欧元区采取更多果断行动应对危机

中国政府表示支持欧元区财长向西班牙提供最多1,000亿欧元贷款、帮助其处於困境的银行业的决定，但敦促欧元区采取更果断行动确保中长期稳定。至此，西班牙成为自欧债危机爆发以来第四个寻求金援的欧元区国家。

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