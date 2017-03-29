焦点：中国对欧盟展开魅力攻势 警惕特朗普保护主义立场--外交人士

路透布鲁塞尔/北京3月28日 - 欧洲外交人士称，自美国总统特朗普上任以来，中国对欧盟展开魅力攻势，转变其贸易协商立场，并暗示加强在一系列其他问题上的合作。

欧洲驻布鲁塞尔和北京特使都感受到了中国急欲寻找愿意捍卫全球化的盟友，因担心特朗普推行保护主义“美国优先”政策，可能损及全球化进程。

“特朗普正拉近中国和欧洲的距离，”一位驻北京的外交人士称，并提到中国支持促进贸易、对抗气候变化及联合国工作，而特朗普则寻求在这些领域改变方向。

与中国进行密切沟通的四位欧盟高级外交人士和官员对路透表示，他们也看到近年来进展缓慢的商业问题取得突破的前景，包括增加投资流动的一项特殊条约。

欧洲商业团体则较为怀疑，他们和美国团体一样，对准入中国市场受限表达了日益不满，并催促要给个较坚定的回应。

外交人士称，在私下外交会议中，基调改变的最清晰可见迹象就是，中国决定不再公开追求让欧盟承认中国为市场经济地位。

这件事目前正悄悄在世界贸易组织(WTO)处理。外交人士认为，这显示北京意识到过多的压力可能在欧洲引发保护主义的强烈反弹。

若取得市场经济地位，将使欧盟较难对那些被视为不公平倾销的中国进口产品课征惩罚性关税。

“现在即便是提到市场经济地位的议题，也只是在极低的工作层级讨论。”该外交官说。““这是其魅力攻势的一部分。”

中国外交部发言人华春莹表示，中国一向重视欧盟在国际事务中的作用。与此同时，作为全面战略伙伴，中国也希望欧盟真正重视中方的合理关切与利益，比如承认中国市场经济地位问题。

路透2月时曾报道，中国已向欧洲官员表示希望把中国与欧盟通常在7月进行的年度峰会提前。外交人士称仍在研究合适的日期。

他们说，该峰会是中国进一步传达习近平在1月达沃斯论坛演说主旨的途径，习近平在那场演说中积极维护开放贸易和全球关系。

**投资考验**

在中国做生意的欧洲公司表示，他们尚未见到中国的风格转变有真正转化为保护主义的减少。

但已与2016年双方的紧张关系形成鲜明对比，去年的中欧峰会因为受到国际法庭对南海岛屿主权争议的裁决影响，罕见地没有发布联合声明。

外交人士表示，特朗普已经打乱了中国的盘算。

特朗普竞选总统时指责中国人为压低人民币兑美元汇率以使中国出口变得较为便宜，从而“窃取了”美国制造业岗位。

他还打算推翻前总统奥巴马的反化石燃料战略，而寻求解决国内雾霾危机的中国则支持这一战略。

特朗普政府表示，特朗普拟于4月6-7日在马阿拉歌庄园与中国国家主席习近平会晤，但北京尚未证实这次会谈。

欧盟仍对中国的动向保持谨慎，担心中国庞大的钢铁出口等问题。

但欧盟期望签订双边投资协定，为在华的欧盟企业提供更多便利，并撤销迫使他们分享专有技术的繁琐规定。

据荣鼎谘询(Rhodium Group)，去年中国对欧盟直接投资同比骤增77%至逾350亿欧元(380亿美元)，同期欧盟在中国的并购却连续第二年下降。

这显示出中国和欧盟这两个全球最大的市场投资不均衡，而欧盟方面还包括英国在内。英国政府在脱欧之际，寄望与中国达成自由贸易协议。

投资协议可能在某种程度上能平息欧洲对这种不平等联系的批评，但2013年开始的谈判要求北京方面开放一些敏感行业，包括技术和金融服务以及私募企业等。

中国人民银行行长周小川周日暗示，很多行业将会开放，并表示希望中国在海外得到平等对待。

“我们曾希望习近平主席在达沃斯的讲话能让平等待遇从口号上升到有形承诺...”中国欧盟商会总裁Joerg Wuttke称。

College of Europe university的中国专家Duncan Freeman称，该协议触碰到了经济运作的基础。“这导致中国方面很难进行讨论。”(完)