民航局长：中国民航运营成本将因欧盟碳税大增

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月5日电---中国民航总局局长李家祥周一称，欧盟计划对航空公司徵收碳排放税，会令中国民航运营成本到2030年时增加到每年180亿元人民币。
他表示，中国会继续推动欧盟修订这项计划，但尚未计划采取报复性措施。欧盟这项计划已经惹怒了美国及印度等国家。
李家祥在人大会议间隙对记者表示，“我们对欧洲这种做法持不赞成的态度。现在还没有做到反制这一步。”
美国上月表示，该国尚未决定是否对欧盟航空碳税计划进行报复。
李家祥重申，欧盟航空碳税计划会增加中国民航的运营成本，按照现在的标准，每年会增加8个多亿人民币，到2020年民航运营成本每年将达到30亿元，到2030年会达到180亿元。
“（我们）现在还是采取积极的协商的办法，特别是通过国际民航组织和其他合作平台机构，我们采取合作和协商的办法，”他补充说。
“欧洲环保这个愿望是好的，但采取的方法应该是科学的合理的，以及为国际合作所接受。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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