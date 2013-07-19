中国要欧盟帮助抑制污染--欧盟官员

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京7月18日（记者 Sui-Lee Wee） - 欧盟环境委员Janez Potocnik周四称，中国要求欧盟帮助处理一些最为严重的污染问题。这凸显中国政府对这一引发民众不满的关键来源甚为关切。
Potocnik在接受路透采访时称，中国要求欧盟帮助解决重金属污染、水污染以及垃圾处理等问题。
“我们试图帮助中国应对和解决一些问题，这是其中的项目之一，中国认为这些是核心问题，我们对此也很关注。”Potocnik说道。
“我们专注于三个领域：重金属污染、水污染和垃圾处理。”
Potocnik指出，欧盟将在周五启动的欧盟-中国环境可持续项目中投入约1,000万欧元（1,300万美元）。
他表示，中国领导人现在认识到了污染问题的严重性。中国北方城市遭遇的雾霾天气和黄浦江发生的死猪事件引起了公愤。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。