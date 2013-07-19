中国要欧盟帮助抑制污染--欧盟官员

路透北京7月18日（记者 Sui-Lee Wee） - 欧盟环境委员Janez Potocnik周四称，中国要求欧盟帮助处理一些最为严重的污染问题。这凸显中国政府对这一引发民众不满的关键来源甚为关切。

Potocnik在接受路透采访时称，中国要求欧盟帮助解决重金属污染、水污染以及垃圾处理等问题。

“我们试图帮助中国应对和解决一些问题，这是其中的项目之一，中国认为这些是核心问题，我们对此也很关注。”Potocnik说道。

“我们专注于三个领域：重金属污染、水污染和垃圾处理。”

Potocnik指出，欧盟将在周五启动的欧盟-中国环境可持续项目中投入约1,000万欧元（1,300万美元）。

他表示，中国领导人现在认识到了污染问题的严重性。中国北方城市遭遇的雾霾天气和黄浦江发生的死猪事件引起了公愤。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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