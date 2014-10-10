德国经济部长支持中欧自由贸易协议

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透柏林10月10日 - 德国经济部长加布利尔周五表示支持欧盟和中国之间的自由贸易协议，称这样的协议将会是“前进一大步”。
3月在中国国家主席习近平到访时，欧盟同意会在未来的某个时候考虑自由贸易协议，但截至目前细节仍很模糊。
在中德两国政府会谈前的一个会议上，加布利尔也敦促中国取消外国公司面临的障碍。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。