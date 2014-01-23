习近平3月将首次以国家主席身份访问欧洲

路透布鲁塞尔1月22日 - 欧盟外交官称，习近平预计3月将以国家主席身份首次访问欧洲。

习近平将出席3月24日-25日在荷兰海牙召开的核安全峰会，与世界其他各国领导人讨论防止核恐怖主义的努力。美国总统奥巴马届时也将出席此次峰会。

一名外交官表示，奥巴马和习近平很可能在峰会间隙会晤。

上述外交官对路透表示，离开荷兰后，习近平将前往法国和德国，3月29日在比利时布鲁塞尔结束此次欧洲之行。一名外交官称：“中国国家主席预计将在3月29日前往布鲁塞尔，与欧盟领导人会面。”

欧盟与美国定于3月26日在布鲁塞尔举行峰会。

习近平在布鲁塞尔很可能讨论中国和欧盟之间的投资协议。

英国首相卡梅伦曾表示，类似协议最终将促成欧盟与中国之间的全面自由贸易协议，但欧盟贸易专员Karel DeGucht对此持谨慎态度，称这可能还有很长的路要走。

欧盟是中国最重要的贸易伙伴，中国也是继美国之后欧盟的第二大贸易伙伴。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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