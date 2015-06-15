独家：中国料承诺向欧盟基础设施基金出资 延续经济外交战略

路透布鲁塞尔6月14日 - 根据路透看到的公报草案，中国将在6月29日的布鲁塞尔峰会上承诺向欧洲新成立的基础设施基金投资数以十亿美元。这将是中国政府展开的新一轮支票外交，旨在扩大自身的影响力。

虽然具体金额还未确定，但这项承诺仍标志着中国正在作出进一步努力，力争削弱美国的影响力，塑造全球经济统治的新格局，此前欧盟主要国家的政府已决定加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)。

预计中国作出承诺的同时会要求欧洲方面作出回报，投资于中国提出的“一带一路”倡议--建设大型能源和通信项目，沟通横跨中亚、西亚和南亚，最远到希腊的经济联系。

“中国宣布将为这项符合欧盟共同利益的战略性集资项目提供(XX金额)的资金，”最终声明草稿称，并补充协议将在9月的另一次会议上最终敲定。

一位欧盟外交官表示，中国的出资规模可能“数以十亿”。

欧盟和中国官员曾告诉路透，中资银行主要着眼于电信和科技项目。

中国国务院总理李克强将出席此次峰会，他将赞同欧盟领导人的看法，即这个规模达3,150亿欧元(3,549.4亿美元)的基金将“为中国创造向欧盟投资的机会，尤其是基建和创新领域”。

若中国签署这份协议，将是欧盟执委会主席贾克取得的一个成功。贾克去年提议成立欧洲战略投资基金(EFSI)时，由于欧盟各国政府仅提供少量启动资金，这项计划受到质疑。

法国、德国、意大利和波兰各已宣布，他们将贡献80亿欧元；西班牙和卢森堡宣布的出资额则要小一些。

欧盟目前主要依靠民间投资者和开发银行，来为28个成员国提交的近2,000个项目的初步名单中所挑选出来的项目融资，这些项目涵盖从机场到防洪等多个领域，总规模达1.3万亿(兆)欧元。

如果中国为此基金投入巨资，可能会引发外界对基金管理的质疑。目前为止，该基金完全是一个欧洲机构。欧盟一位外交官表示，目前还不清楚中国是否会要求与其出资额相当的代表权。

**中欧互利互惠**

欧盟执委会基础设施基金顾问Alessandro Carano对欢迎中国投资者的决定辩护。

“其目的是为了调动市场中的流动性。我们不会区别对待资金的所有人，”Carano说，“中国已经是一个大投资人，我们不想有任何偏见。”

中国希望获得报答，欧洲企业和政府更加关注中国主席习近平的“一带一路”计划。

中国希望建立一个现代化的丝路经济带，打造横跨中亚、西亚和南亚，最远直达希腊的大走廊，其中包括铁路、公路、油气管道、电网、互联网、海运和其他基础设施的建设。

“我们要让‘一带一路’和贾克的‘投资好产品计划’产生协同效应，”中国驻欧盟大使杨燕怡对路透表示。她将其比作婚姻介绍所，把适当的欧洲项目与中国资金撮合在一起。

“双方都有强烈的政治意愿，有合作的共同基础。中方能够展开投资。”(完)

(编译 郑茵/许娜/王颖；审校 戴素萍/张涛)

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