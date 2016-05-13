欧盟应于今年12月11日起终止对中国反倾销的替代国做法--中国商务部

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国商务部周五表示，针对欧洲议会有关贸易救济措施中国市场经济地位非立法性决议，希望欧盟能严格履行其在世贸协定下的义务，自2016年12月11日起终止其对华反倾销中的“替代国”做法。
商务部网站刊登世贸司负责人谈话称，注意到欧洲议会于5月12日通过一项非立法性的决议，以中国未满足欧盟有关确定市场经济地位的五个标准为由，不支持给予中国市场经济地位，仍建议在对华反倾销调查中使用“非标准”办法。
负责人表示，根据《中国加入世贸组织议定书》第15条规定，世贸组织成员应于2016年12月11日终止对华反倾销的“替代国”做法。
“这是世贸组织各成员应遵守的国际条约义务，并不取决于任何成员的国内标准。”负责人强调，“我们希望欧盟作为世贸组织的重要成员，能严格履行自己在世贸协定项下的义务。”
周四欧盟绝大多数议员投票表决，如果中国不改革经济，包括降低国家对企业的影响，则反对放松对中国的贸易防御。欧盟正在就是否从12月起给予中国“市场经济地位”进行辩论。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。