欧盟应于今年12月11日起终止对中国反倾销的替代国做法--中国商务部

路透北京5月13日 - 中国商务部周五表示，针对欧洲议会有关贸易救济措施中国市场经济地位非立法性决议，希望欧盟能严格履行其在世贸协定下的义务，自2016年12月11日起终止其对华反倾销中的“替代国”做法。

商务部网站刊登世贸司负责人谈话称，注意到欧洲议会于5月12日通过一项非立法性的决议，以中国未满足欧盟有关确定市场经济地位的五个标准为由，不支持给予中国市场经济地位，仍建议在对华反倾销调查中使用“非标准”办法。

负责人表示，根据《中国加入世贸组织议定书》第15条规定，世贸组织成员应于2016年12月11日终止对华反倾销的“替代国”做法。

“这是世贸组织各成员应遵守的国际条约义务，并不取决于任何成员的国内标准。”负责人强调，“我们希望欧盟作为世贸组织的重要成员，能严格履行自己在世贸协定项下的义务。”

周四欧盟绝大多数议员投票表决，如果中国不改革经济，包括降低国家对企业的影响，则反对放松对中国的贸易防御。欧盟正在就是否从12月起给予中国“市场经济地位”进行辩论。（完）