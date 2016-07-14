欧盟正就给予中国市场经济地位取得进展--欧盟执委会副主席（更新版）

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
（新增有关自由贸易和英国退欧的引语）
路透香港7月14日 - 欧盟执委会副主席卡泰宁周四称，欧盟正就给予中国市场经济地位以促进贸易取得进展，但欧盟也对中国产能过剩感到担忧。
“我们支持自由贸易...但只要产能过剩问题损害公平贸易，那就很难进行自由贸易，”卡泰宁在香港的一个活动上说道。“我们愿意履行我们的法律承诺，但我们也没那么天真。”
卡泰宁对记者说，欧盟希望与中国就解决产能过剩问题展开磋商。
他表示，欧盟期待中国增加基建项目投资。卡泰宁参加为期两天的中欧峰会之后到访香港。
他称英国公投决定脱欧不会对投资造成任何影响。“英国脱欧不会对在欧洲的投资造成任何影响...当然总体来说，不确定性肯定不利于投资和整体经济增长。”(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。