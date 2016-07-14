欧盟正就给予中国市场经济地位取得进展--欧盟执委会副主席（更新版）

路透香港7月14日 - 欧盟执委会副主席卡泰宁周四称，欧盟正就给予中国市场经济地位以促进贸易取得进展，但欧盟也对中国产能过剩感到担忧。

“我们支持自由贸易...但只要产能过剩问题损害公平贸易，那就很难进行自由贸易，”卡泰宁在香港的一个活动上说道。“我们愿意履行我们的法律承诺，但我们也没那么天真。”