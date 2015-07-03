欧盟领导人不太可能参加中国抗战胜利70周年阅兵式--欧盟驻华大使

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透北京7月3日 - 欧盟驻华大使史伟（Hans Dietmar Schweisgut）周五称，欧盟高层领导人不太可能参加中国今年9月的抗战胜利70周年纪念活动，并称他对纪念活动可能发出的讯息表示关切。
“我的话不能代表其他人，但我认为欧盟机构的高层领导人不太可能参加，”史伟对记者表示。
史伟称，许多欧洲领导人已收到了邀请，但目前没有或者仅有少数人已经作出决定。
“就让我这么说好了，我们共同的一个关切点在于，如果举行这个包括阅兵式的纪念活动，这是否真的将发送一个和解的讯息？”
“这个活动是否将成为一个更加和平的地区和世界的基础，还是将激起可能朝另一个方向发展的怨恨？”
史伟称，他尊重中国在二战中扮演的角色，并理解中国在战争中遭遇的苦难，但阅兵式可能会让欧洲人感到不安。
“我觉得在欧洲许多人对大规模展示军力的阅兵式可能会有点不舒服。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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