欧盟领导人不太可能参加中国抗战胜利70周年阅兵式--欧盟驻华大使

路透北京7月3日 - 欧盟驻华大使史伟（Hans Dietmar Schweisgut）周五称，欧盟高层领导人不太可能参加中国今年9月的抗战胜利70周年纪念活动，并称他对纪念活动可能发出的讯息表示关切。

“我的话不能代表其他人，但我认为欧盟机构的高层领导人不太可能参加，”史伟对记者表示。

史伟称，许多欧洲领导人已收到了邀请，但目前没有或者仅有少数人已经作出决定。

“就让我这么说好了，我们共同的一个关切点在于，如果举行这个包括阅兵式的纪念活动，这是否真的将发送一个和解的讯息？”

“这个活动是否将成为一个更加和平的地区和世界的基础，还是将激起可能朝另一个方向发展的怨恨？”

史伟称，他尊重中国在二战中扮演的角色，并理解中国在战争中遭遇的苦难，但阅兵式可能会让欧洲人感到不安。

“我觉得在欧洲许多人对大规模展示军力的阅兵式可能会有点不舒服。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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