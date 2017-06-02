（修正）美国宣布退出巴黎协定 欧盟与中国则寻求挑头应对气候变化

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路透布鲁塞尔6月1日 - 中国与欧盟周五将寻求挽救一项应对气候变化的全球协定，而美国总统特朗普声称他将让美国退出该协定。

随着中国成为欧洲在自由贸易与安全等诸多领域不太可能的全球合作伙伴，李克强总理将在布鲁塞尔的峰会与欧盟高层官员会面，双方也将讨论朝鲜的导弹试验和全球钢铁产能过剩问题。

李克强在柏林讲话时强调，中国坚定支持2015年巴黎气候变化协定。中国已在2007年超过美国，成为世界上最大的温室气体排放国。

“中国将继续履行应对气候变化的责任，”他在与德国总理梅克尔会晤后告诉记者。

欧盟和中国官员表示，在一份得到所有28个欧盟国家支持的声明中，欧盟和中国将承诺全面实施巴黎气候协定。

这是中国与欧盟之间的第一个联合声明，承诺减少使用化石燃料、发展更多的绿色科技，并协助在2020年之前每年筹集1,000亿美元帮助较贫困国家减少排放。

李克强、欧盟执委会主席容克和欧洲理事会主席图斯克料将在一份更广泛的最终公报中承诺致力于自由贸易，并削减全球过剩钢铁产能。

根据草案，领导人们将在一份包括60个要点的公告中表示，欧盟和中国将寻求“避免各种形式的保护主义，支持自由和基于规则的贸易。”他们承诺“从根源上解决钢铁行业产能过剩问题。”

欧盟也希望与中国签署投资协定，从而为欧洲企业打开巨大的中国市场，并取消迫使欧洲企业分享技术的苛刻规则。

一位中国高层官员表示，中国决心开放并与欧盟达成协议。该协议被视为中欧未来可能达成自贸协定的预兆。(完)