欧盟官员称一带一路项目必须对欧洲人开放

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透北京4月20日 - 欧盟执委会副主席莫盖里尼周四表示，中国新丝路沿途项目必须对欧洲人开放。此时中国在准备召开首届一带一路峰会。
“显然，对我们来说，机会对包括欧洲人在内的所有人开放很重要，”莫盖里尼在清华大学演讲时表示。
“我知道世界上一些国家对于中国变得更加自信和外向有些担忧。我没有这种看法，”她说。
下个月将有来自110个国家的代表，包括多数亚洲国家领导人，将齐聚北京参加一带一路峰会，这是中国今年规模最大的外交活动。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。