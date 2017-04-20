欧盟官员称一带一路项目必须对欧洲人开放

“显然，对我们来说，机会对包括欧洲人在内的所有人开放很重要，”莫盖里尼在清华大学演讲时表示。

“我知道世界上一些国家对于中国变得更加自信和外向有些担忧。我没有这种看法，”她说。

下个月将有来自110个国家的代表，包括多数亚洲国家领导人，将齐聚北京参加一带一路峰会，这是中国今年规模最大的外交活动。(完)