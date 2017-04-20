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国际财经 | 2017年 4月 20日 星期四 15:36 BJT

欧盟官员称一带一路项目必须对欧洲人开放

路透北京4月20日 - 欧盟执委会副主席莫盖里尼周四表示，中国新丝路沿途项目必须对欧洲人开放。此时中国在准备召开首届一带一路峰会。

“显然，对我们来说，机会对包括欧洲人在内的所有人开放很重要，”莫盖里尼在清华大学演讲时表示。

“我知道世界上一些国家对于中国变得更加自信和外向有些担忧。我没有这种看法，”她说。

下个月将有来自110个国家的代表，包括多数亚洲国家领导人，将齐聚北京参加一带一路峰会，这是中国今年规模最大的外交活动。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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