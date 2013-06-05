中欧太阳能面板争端获得喘息时机

* 决定周四起课征11.8%关税

* 执委会称目的在于与中国达成和解

* 若未能在8月6日前达成解决协议，关税将升至平均47.6%的水平

* 欧盟贸易执委称欧盟希望避免与中国的贸易战

* 欧盟太阳能面板生产商称，中国企业拿走了市场80%的份额

路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟宣布从周四起对自中国进口的太阳能面板课征关税，但大幅下调了初始税率，因为一些规模较大的成员国向其施压，希望欧盟与中国达成和解。

欧盟称掌握了中国企业倾销的证据。但欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二所公布的11.8%的税率，远低于之前所拟定的平均税率47%。

这一转变反映出欧盟想要避免贸易战的愿望，并顾及到德国和英国为首的18个成员国对征收关税的反对意见。

虽然欧盟执委会在贸易问题上拥有最终话语权，但它并不希望违背成员国的利益。

“这个对于中方的一次性提议，明确表明了我们的协商意愿，”卡瑞德古特在新闻发布会上说，“也提供了明确的协商机会，但现在需要中国采取行动了。”

一位接近谈判的中方消息人士表示：“如果有人用上了膛的枪顶着你的脑袋，就根本不是什么公平协商，但至少这给双方寻找解决办法创造了空间。”

此案是欧盟执委会迄今进行的一次规模最大的贸易调查；2011年欧盟对中国太阳能产业的进口额达到210亿欧元。

卡瑞德古特表示，目前11.8%的关税将实施至8月6日。届时若不能达成和解，平均税率将会提高至47.6%--这实际上是阻止中国进入欧盟市场。到12月时，这一税率将会正式实施，有效期为五年。

上周末欧盟和中国高层官员呼吁双方设法给这场争议降温。

中国也对由此可能引起的后果提出警告。中国国务院总理李克强周一对欧盟执委会主席巴罗索表示，这场争端事关中国的“重大经济利益”。

**“适用规则”**

卡瑞德古特为征收关税辩护，认为这是紧急举措，为了给受中国倾销影响的行业提供“救生氧气”。

“这不是保护主义，而是确保国际贸易规则适用于中国企业。”

该案考验了欧盟各国能否在国际贸易问题上团结起来支持欧盟执委会，并克服对遭到报复的担忧。

德国和英国表示，如果欧盟阻碍中国企业在欧洲发展，那么他们的企业在中国金融服务和电讯等日益增长的市场可能会处于不利地位。但法国和意大利认为，中国企业享受了国家补贴，使其可以在欧洲低价抛售，削弱本地生产商的竞争力。

据欧盟执委会，中国企业在欧洲太阳能面板市场的份额，从几年前的接近零发展到现在的80%以上，而中国太阳能面板产量是全球需求的1.5倍。

美国2012年对中国太阳能面板征税制裁，但与欧盟征税不同，因为不适用于生产太阳能面板采用的晶片。

在德国SolarWorld SWVG.DE提起诉讼后，欧盟执委会还对指控的中国太阳能领域补贴问题进行了相关调查。SolarWorld牵头挑起中欧太阳能贸易之争。

欧洲太阳能市场在全球来说规模最大，由英利绿色能源控股(YGE.N)、尚德电力STP.N、天合光能(Trina Solar)和Canadian Solar(CSIQ.O)主导。(完)

(编译 兰秀娟/郑茵/李爽 审校 张荻/王丽鑫)

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