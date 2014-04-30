中国将对欧盟产太阳能级多晶硅征收反倾销、反补贴税

路透北京4月30日 -中国商务部周三公布对欧盟太阳能级多晶硅反倾销、反补贴调查终裁决定，决定自5月1日起对之征收反倾销、反补贴税，实施期限为2年。

商务部网站公告终裁，认定在调查期内，原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅产品存在倾销和补贴，中国太阳能级多晶硅产业受到实质损害，且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系，依法实施反倾销、反补贴措施。

2012年11月1日，商务部决定对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅进行反倾销立案调查，原定于2013年11月结束，但因该案情况“较为特殊和复杂”，商务部将调查期限延长六个月。

关于光伏领域的争端，是中国和欧盟迄今最大的贸易摩擦之一。

根据研究机构IHS的报告，中国今年将超越欧洲，成为太阳能行业最大市场；中国积极开发绿色能源，将提振全球需求。

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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