中国将对欧盟产太阳能级多晶硅征收反倾销、反补贴税

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月30日 -中国商务部周三公布对欧盟太阳能级多晶硅反倾销、反补贴调查终裁决定，决定自5月1日起对之征收反倾销、反补贴税，实施期限为2年。
商务部网站公告终裁，认定在调查期内，原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅产品存在倾销和补贴，中国太阳能级多晶硅产业受到实质损害，且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系，依法实施反倾销、反补贴措施。
2012年11月1日，商务部决定对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅进行反倾销立案调查，原定于2013年11月结束，但因该案情况“较为特殊和复杂”，商务部将调查期限延长六个月。
关于光伏领域的争端，是中国和欧盟迄今最大的贸易摩擦之一。
根据研究机构IHS的报告，中国今年将超越欧洲，成为太阳能行业最大市场；中国积极开发绿色能源，将提振全球需求。
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。