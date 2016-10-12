中欧班列建设规划出炉 深化一带一路沿线经贸合作--发改委

路透北京10月12日 - 中国国家发展改革委周三表示，运行于中国与欧洲的铁路国际联运列车，未来五年将按其首个顶层设计来建设发展，以此深化中国与一带一路沿线国家经贸合作。

发改委网站刊登的新闻稿称，中欧班列建设发展规划（2016-2020年）已于近日出台，规划全面部署未来五年中欧班列建设发展任务。

中欧班列是由中国铁路总公司组织，按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行，运行于中国与欧洲以及“一带一路”沿线国家间的集装箱等铁路国际联运列车。

规划指出，目前中欧班列仍处于发展初期，还存在综合运输成本偏高、无序竞争时有发生、供需对接不充分、通关便利化有待提升，以及沿线交通基础设施和配套服务支撑能力不足等问题，迫切需要加以规范和发展完善。

规划在内陆主要货源地、主要铁路枢纽、沿海重要港口、沿边陆路口岸等地规划设立43个枢纽节点，建设发展43条运行线，并提出完善国际贸易通道、加强物流枢纽设施建设推进便利化大通关等七大任务。（完）