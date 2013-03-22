11家公司敦促欧洲监管机构正式起诉谷歌违反竞争

路透布鲁塞尔3月21日 - 对谷歌(GOOG.O)不满的11家公司周四敦促欧盟反垄断监管机构对谷歌违反竞争的行为正式提起诉讼，而不是寻求和解谈判。谷歌为全球头号搜索引擎公司。

欧盟执委会目前正在审核谷歌1月递交的提议，该提议旨在结束已进行两年的调查，并避免金额可能达到50亿美元的罚款。该罚款规模相当于该公司2012年营收的10%。

欧盟执委会和谷歌均未提供提议的细节情况，此前包括微软(MSFT.O)在内的十多家公司指控谷歌利用市场优势阻碍竞争对手。谷歌在欧洲的市场份额超过80%。(完)

(编译 王翔琼; 审校 石冠兰)

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