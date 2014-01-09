南方东英推出首支欧洲RQFII ETF

路透香港1月9日 -中国南方东英资产管理公司周四表示，与英国交易所买卖基金(ETF)机构Source共同推出首支在欧洲市场交易的人民币合格境外机构投资者(RQFII) ETF基金，提供投资人进入中国A股市场的另一渠道。

南方东英发布新闻稿指出，这只“南方Source富时中国A50 UCITSETF”(CHNA.L)市场反应良好，首批即录得14.2亿元人民币认购额，占基金所获额度的94.3%。

南方东英行政总裁丁晨表示︰“我们在香港上市的ETF获得良好的市场反映，预期欧洲投资者也会对ETF产品有同样强烈的兴趣。”

南方东英在香港上市的的“富时中国A50 ETF”(2822.HK)(82822.HK)资产管理规模约210亿元人民币。

中国于2011年12推出RQFII试点办法，迄今范围已由香港，扩大至伦敦及新加坡，台湾亦口头获额度。根据中国国家外汇管理局最新数据显示，截止12月25日，RQFII机构已获批52家，获批额度共计1,575亿元人民币；今年一年中国批准RQFII额度905亿元。

英国安石集团也在近期获得RQFII额度，为伦敦去年10月获800亿元RQFII额度后首家获批的英国机构。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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