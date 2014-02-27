中国取消对欧盟安全扫描设备的反倾销关税

路透布鲁塞尔2月26日 - 欧盟执委会(European Commission)周三表示，在欧盟向世界贸易组织(WTO)提出上诉后，中国已经取消了对欧洲产X光安全扫描设备的反倾销关税。

欧盟执委会称，中国当局已经确认，2月19日取消了对来自欧盟该类进口产品的附加关税。

“欧盟执委会将继续密切关注中方对贸易防御措施的使用，以确保它们只有在满足WTO严格条件时才能实施，”欧盟执委会在声明中称。

2011年1月，中国对来自欧盟的进口X光安全扫描设备征收反倾销关税。2013年2月，WTO支持欧盟针对该关税的上诉。

欧盟是中国最重要的贸易伙伴，中国也是欧洲第二大贸易伙伴，仅次于美国。但是中国出口不断增长，已经令正在苦战债务危机的欧盟内部开始担忧其工业遭到冲击。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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