中国对光伏贸易摩擦有足够牌可以打--官媒

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京6月6日 - 《人民日报》周四发表评论文章称，对于中欧光伏贸易摩擦，中方手中也有足够的牌可以打。
欧盟本周将开始对进口中国的光伏产品征收反倾销税。尽管欧盟初裁降低了反倾销税率以试图减轻影响，但还是触怒了中国。中国周三宣布启动对欧盟葡萄酒的“双反”（反倾销和反补贴）调查。
中国和欧盟均表示，仍希望通过谈判解决光伏贸易摩擦。
但《人民日报》文章称：“我们铺好了谈判桌，手中也有足够的牌可以打。”
“中国不愿意打贸易战。但是，贸易保护主义做法不可能不遭到反击。”
文章还称：“时代变迁和实力消长，并未消除某些欧洲人根深蒂固的居高临下心态。”
文章指出，在多数成员国明确反对情况下，欧盟委员会贸易委员德古赫特能在如此复杂敏感的问题上“呼风唤雨”，这是不正常的。
文章作者署名钟声，经常在《人民日报》发表一些对外政策事务的观点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)